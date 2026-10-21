Эксперт Фогель объяснил, когда пустующее жилье признают бесхозяйным. Названо три главных фактора.Обитатели многоквартирок нередко сталкиваются с ситуацией, когда за стенкой или этажом выше годами никто не живет, а счета за коммуналку копятся мертвым грузом.