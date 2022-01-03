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Захарова назвала отъезд Цимбалюка из РФ «синдромом Бабченко-Гордона»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, реагируя на отъезд из РФ журналиста из Украины, работающего в информационном агентстве УНИАН, Романа Цимбалюка, объяснила его «синдромом Бабченко-Гордона».

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