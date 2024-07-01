КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ПУТИН": РУССКАЯ ВЫИГРАЛА ВЫБОРЫ В ГЕРМАНИИ И СРОЧНО СБЕЖАЛА В РОССИЮ История Ольги Петерзен не оставляет равнодушным: избранная в парламент Гамбурга депутатом женщина вынуждена была бежать из Германии с тремя детьми.
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