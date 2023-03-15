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Джеррард или Лэмпард могут возглавить сборную Англию U21 в случае отставки Карсли

Джеррард или Лэмпард могут возглавить сборную Англию U21 в случае отставки Карсли

Стивен Джеррард или Фрэнк Лэмпард могут возглавить молодежную сборную Англию летом. Это произойдет, если нынешний главный тренер команды Ли Карсли уйдет в отставку после финального турнира Евро-2023 (U21).

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