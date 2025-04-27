«Торговые соглашения и мирные переговоры»: у Трампа готовят план на следующие 100 дней — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовит план на следующие 100 дней, пишет Reuters. По данным агентства, в плане будут торговые соглашения и переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине.
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