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Русская весна

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  • карюкалов вячеслав
    Мда...Конец политическо...
  • Vova Гарин
    Конченный уродКонец политическо...
  • Eduard
    Санди Тайм,кто вам платит" Про свои преступлени забыли? Это не первая война остальные провоцировпны вами Западом,тог...Предложение Трамп...

«Торговые соглашения и мирные переговоры»: у Трампа готовят план на следующие 100 дней — Reuters

«Торговые соглашения и мирные переговоры»: у Трампа готовят план на следующие 100 дней — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовит план на следующие 100 дней, пишет Reuters. По данным агентства, в плане будут торговые соглашения и переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине.

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