Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Дюков
    пускай бунтует. быстрей на кичман отправится. в лагере будет балотироваться. на лошкомойку.....У «мистера Компро...
  • леонид рыбаков
    Живу на Кубани  если стоит машина и мешает проезду 90 процентов армяне или дагестанцы 8 процентов .Подъехал к магазин...Беспредел: Армяни...
  • Татьяна Чайка
    На цугундер его давно пора,он за лет 15 наболтал на «срок».Пора зашить эту пэльку)))У «мистера Компро...

«В 24-м году выборов в Америке не будет, потому что не будет Америки» (В.В.Жириновский)

«В 24-м году выборов в Америке не будет, потому что не будет Америки» (В.В.Жириновский)

Инвалидность по слуху, зрению, отсутствию конечностей, частичный паралич, полный паралич, эпилепсия, тяжелая умственная отсталость, психиатрическая инвалидность и карликовость – отныне это приоритетные показания для работы в области гражданской авиации США (Federal Aviation Administration).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Всё дерьмо, когда-нибудь высыхает и перестаёт источать зловоние. Вот и США уже нечем фекалить.
Ответить
22 час.
Горыныч
И в конце концов становится удобрением для нового (овоща, фрукта, порядка. на выбор)
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх