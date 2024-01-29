«В 24-м году выборов в Америке не будет, потому что не будет Америки» (В.В.Жириновский)

Инвалидность по слуху, зрению, отсутствию конечностей, частичный паралич, полный паралич, эпилепсия, тяжелая умственная отсталость, психиатрическая инвалидность и карликовость – отныне это приоритетные показания для работы в области гражданской авиации США (Federal Aviation Administration).
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