В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал

Депутат Лантратова предложила Минцифры создать федеральный семейный телеканал Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)