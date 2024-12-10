В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал

Депутат Лантратова предложила Минцифры создать федеральный семейный телеканал Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал, документ имеется в распоряжении РИА Новости.