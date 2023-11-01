РИАН: Украинский наркокартель «Химпром» поставляет наркотики в ВСУ

Преступная группировка «Химпром», которая создала сеть распространения наркотиков на Украине и в России, при помощи «добровольных воинских формирований» поставляет запрещенные вещества в подразделения ВСУ.
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