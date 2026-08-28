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Царьград

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Премьер Украины потребовал наказать виновных в пожарах под Киевом

Премьер Украины потребовал наказать виновных в пожарах под Киевом

28 августа в Бучанском районе Киевской области произошел пожар на складе боеприпасов с повторными взрывами.

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