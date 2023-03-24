Разведчики ВВО уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника в Республике Бурятия

В рамках тактико-специальной тренировки, военнослужащие отработали поиск и уничтожение диверсионно-разведывательной группы условного противника.
Популярные статьи
- Такого не было 10 лет: объявлено о рекордном повышении пенсий - точная дата
- Зенитчики ЮВО уничтожают беспилотные летательные аппараты ВСУ и пресекают попытки ведения разведки в зоне СВО
- Минобороны России опубликовало кадры уничтожения и срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении силами мотострелковых подразделений Южного военного округа
Свежие комментарии