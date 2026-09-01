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Диетолог Лебедева: разумная порция грибов для взрослого — 100–150 граммов

Диетолог Лебедева: разумная порция грибов для взрослого — 100–150 граммов

Важно разделять два понятия: отравление ядовитыми грибами и плохое самочувствие после слишком большой порции съедобных.

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