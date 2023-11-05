Белоусов заявил о вступлении России в этап укрепления суверенитета

Россия вступила в этап укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения. Об этом заявил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.
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