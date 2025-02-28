На Украине мобилизованные заявили о присвоении Киевом средств, предназначенных для фронта. Представитель украинского антифашистского сопротивления сообщил об этом, выдвинув новые обвинения против властей.
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