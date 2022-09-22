Kyodo: Япония собирается расширить экспортные санкции против оборонного сектора РФ

Япония собирается расширить экспортные санкции в отношении России. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление главы японского МИД Ёсимаси Хаяси на встрече министров иностранных дел стран Группы семи (G7), прошедшей в Нью-Йорке.