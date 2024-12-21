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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дасаев был лучшим вратарем мира, Акинфеева не признавали лучшим в мире. Игроков из разных эпох можно сравнивать только по титулам и званиям». Сарычев о голкиперах

— Как смотрите на феномен Акинфеева, и можно ли его сравнивать с Дасаевым? — Не понимаю, как можно сравнивать вратарей из двух разных эпох.

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