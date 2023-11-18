Всюду знаки: что такое апофения и почему люди видят то, чего нет

Кто-то в детстве обожал рассматривать облака и находить среди них похожие на людей, животных и самые разные, порой невероятные вещи, а кто-то пошел дальше и научился видеть связи даже там, где их не было и не может быть никогда.
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