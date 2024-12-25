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Политика как она есть

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Президент Азербайджана экстренно отменил поездку в РФ из-за крушения самолета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прерывает свое участие в саммите СНГ в России и возвращается в Баку после сообщения о катастрофе самолета авиакомпании AZAL, который потерпел крушение на территории Казахстана.

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