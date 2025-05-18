Определен победитель Евровидения 2025 года

Австрийский исполнитель JJ одержал победу на конкурсе Евровидение 2025 года, прошедшем 17 мая в швейцарском городе Базель с песней "Wasted Love"Австрийский исполнитель JJ одержал победу на конкурсе Евровидение 2025 года, прошедшем 17 мая в швейцарском городе Базель с песней «Wasted Love».
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