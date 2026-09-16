#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): Как видим, договорённостей не бить по энергетическим объектам, о которых вчера заявлял Трамп, пока нет ВСУ атакуют НПЗ в Сызрани и Таганроге, ВС РФ - заправки в Киеве.