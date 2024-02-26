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Стал известен соперник «Трактора» в первом круге плей-офф Кубка Гагарина

Стал известен соперник «Трактора» в первом круге плей-офф Кубка Гагарина

Челябинскому «Трактору» достался самый неудобный соперник. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 февраля, челябинский «Трактор» проводит заключительный матч регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги: на домашней арене «черно-белые» принимают хабаровский «Амур».

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