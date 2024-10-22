«Казань станет одним из центров мировой политики»: чего ждут от саммита БРИКС в России

Сегодня в Казани стартует политическое событие номер один в мире в 2024 году. Почему саммит стран БРИКС может перекроить геополитическую мозаику и какие правила мирового устройства могут измениться в Казани – в оценках «Татар-информа» и наших экспертов.
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