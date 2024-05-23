Россия предупредила о последствиях пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

МИД РФ: Москва примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил Россия примет контрмеры по укреплению национальной обороноспособности в случае отмены в Японии 9-й статьи Конституции, предполагающей отказ от войны как суверенного права нации или применения вооруженных сил (ВС) как средства разрешения международных споров.
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