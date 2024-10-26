Какие шарфы будут на пике популярности в сезоне 2024-2025

В мире моды шарфы становятся не просто аксессуаром, а настоящим символом стиля и индивидуальности. Готовясь к сезону 2024-2025, стоит обратить внимание на несколько ключевых трендов, которые помогут создать уникальный образ и добавить ярких акцентов в повседневные наряды.