Генеральный директор Anthropic заявил, что ИИ может привести к росту безработицы до 20% в течение пяти лет

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей, возглавляющий компанию, стоящую за конкурентом ChatGPT Claude, в новом интервью Axios предупредил, что искусственный интеллект может уничтожить 50% всех начальных должностей для белых воротничков, а также привести к росту безработицы до 20% в течение следующих пяти лет.
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