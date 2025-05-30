Генеральный директор Anthropic заявил, что ИИ может привести к росту безработицы до 20% в течение пяти лет

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей, возглавляющий компанию, стоящую за конкурентом ChatGPT Claude, в новом интервью Axios предупредил, что искусственный интеллект может уничтожить 50% всех начальных должностей для белых воротничков, а также привести к росту безработицы до 20% в течение следующих пяти лет.