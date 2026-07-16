Политолог Шеслер: перестановки в Киеве связаны с контролем над деньгами

Политолог Лариса Шеслер выразила мнение, что увольнение бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова связано прежде всего с борьбой за денежные потоки, а не с его разногласиями с главкомом ВСУ Александром Сырским.
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