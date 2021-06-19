Макфол: Байден прав, налаживая диалог с Москвой, — но и о санкциях забывать не стоит

Попытка наладить диалог с Россией — это правильный шаг со стороны Байдена, однако американскому лидеру стоит также подумать о комплексной стратегии сдерживания воинственных действий Москвы, заявил в интервью CNBC экс-посол США в России Майкл Макфол.
Попытка наладить диалог с Россией — это правильный шаг со стороны Байдена, однако американскому лидеру стоит также подумать о комплексной стратегии сдерживания воинственных действий Москвы, заявил в интервью CNBC экс-посол США в России Майкл Макфол.
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