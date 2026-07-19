«Спартак» продлил контракт с лучшим бомбардиром «Спартак МАХ» Огородниковым на год

«Спартак» и Ярослав Огородников заключили новый контракт. Срок соглашения рассчитан на один год. В минувшем сезоне 19-летний нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом в составе МХК «Спартак МАХ», набрав 44 (17+27) очка за 61 игру.
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