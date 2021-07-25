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Федеральное финансирование строительства моста через Лену может составить 30%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Доля федерального софинансирования строительства моста через Лену в Якутии предположительно составит не более 30% стоимости объекта, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram в субботу.

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