Облепиха — витаминная бомба для организма: чем полезна и как употреблять

Врачи уверяют, что облепиха заслуживает главной премии среди ягод по количеству полезных свойств. Ее рекомендуют при лечении множества заболеваний, советуют употреблять для поднятия иммунитета в сезон простуд, назначают детям и пожилым людям.
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