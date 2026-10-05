Была ли чума? Роспотребнадзор утверждает, что лишь «пневмония неустановленной этиологии» Почему к смерти лаборантки в Иркутской области приковано внимание западных СМИ Герман Галкин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС, архив 1 октября в Шелехове (Иркутская область) закрыли стационарное отделение Шелеховской райбольницы из-за подозрения на «особо опасную инфекцию», которую диагностировали у умершей женщины.
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