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Аргументы недели

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Министр иностранных дел РФ прокомментировал разговор с госсекретарем США

Министр иностранных дел РФ прокомментировал разговор с госсекретарем США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США изменили свою позицию по договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже (Аляска) в августе 2025 года, однако это не повлияет на выполнение задач, поставленных президентом России.

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