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Мирошник: РФ может предъявить обвинение производителям западного оружия для ВСУ

Мирошник: РФ может предъявить обвинение производителям западного оружия для ВСУ

Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак на мирных граждан, потому что они участвуют как минимум в согласовании направления удара.

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