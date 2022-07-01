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New York Post сообщает, что Макрон на саммите G7 пытался убедить Байдена в незаменимости российской нефти

New York Post сообщает, что Макрон на саммите G7 пытался убедить Байдена в незаменимости российской нефти

Издание New York Post сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в рамках минувшего саммита G7 пытался убедить в незаменимости российской нефти главу Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

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