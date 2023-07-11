Военное обозрение

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Пресса Великобритании: Британское правительство заключило контракт на производство артиллерийских боеприпасов для Украины

Пресса Великобритании: Британское правительство заключило контракт на производство артиллерийских боеприпасов для Украины

Военная помощь Украине опустошила арсеналы Великобритании, британская армия уже заявила о недостаточном количестве артиллерийских снарядов, особенно крупных калибров.

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