Пресса Великобритании: Британское правительство заключило контракт на производство артиллерийских боеприпасов для Украины

Военная помощь Украине опустошила арсеналы Великобритании, британская армия уже заявила о недостаточном количестве артиллерийских снарядов, особенно крупных калибров.
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