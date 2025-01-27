Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Лукашенко призвал украинцев избрать «Сталина в сапогах» и забыть о Крыме

Лукашенко призвал украинцев избрать «Сталина в сапогах» и забыть о Крыме

Политнавигатор Украина не сможет восстановиться после СВО без помощи России и Белоруссии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Молодец!
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3 час.
Ингерман Ланская
и лукашка сатану вызывает
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1 час.
Ингерман Ланская
уж так готовились. так готовились... что оказалось пуговиц для обмундирования солдатам нет - у пиндосов за золото покупали
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1 час.

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