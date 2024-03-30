Артиллеристы 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении СВО

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, фортификационным сооружениям, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника.
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