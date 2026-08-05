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Мендель: Киев и Запад не предприняли попыток остановить конфликт

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с резким заявлением в соцсетях, обвинив киевское руководство и западные государства в сознательном затягивании вооруженного противостояния.

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