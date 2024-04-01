Карпин назвал одного из самых одаренных футболистов в истории России

Валерий Карпин считает Динияра Билялетдинова одним из самых одаренных футболистов в истории России. Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карин назвал одного из самых талантливых футболистов в истории отечественного футбола.
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