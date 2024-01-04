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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Санчо присоединится к «Боруссии» завтра – аренда согласована. «МЮ» получит около 3 млн евро

Санчо присоединится к «Боруссии» завтра – аренда согласована. «МЮ» получит около 3 млн евро

Как пишет Bild, сделка полностью согласована. Боссы «Боруссии» добились прорыва в переговорах с «Ман Юнайтед», теперь сторонам осталось согласовать лишь детали, связанные с уплатой налогов с платы за аренду.

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