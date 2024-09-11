Подпольщик рассказал о слежке за колонной ВСУ на протяжении 160 километров

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что агенты подполья на протяжении порядка 160 километров следили за колонной Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Винницы, чтобы затем передать сведения о дислокации российским военнослужащим и уничтожить транспортные средства.