"Упустили время". Рогозин признал, что забирать все надо было в 2014-м

Андрей Бедный

"Сбивать – это акт агрессии против страны НАТО." - А если наш беспилотник появится возле берегов США, как он долго там пролетает? И никто, думаю, даже не задумается о том, что это акт агрессии против России... Объявлять бесполетную зону и приземлять все чужое!!! Ультимативно!