Политика как он...
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Политика как она есть

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"Упустили время". Рогозин признал, что забирать все надо было в 2014-м

"Упустили время". Рогозин признал, что забирать все надо было в 2014-м

Ну, вот и откровение от Дмитрия Рогозина, нынче - сенатора СФ от Запорожской области.

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Комментарии
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Андрей Бедный
&quot;Сбивать – это акт агрессии против страны НАТО.&quot; - А если наш беспилотник появится возле берегов США, как он долго там пролетает? И никто, думаю, даже не задумается о том, что это акт агрессии против России... Объявлять бесполетную зону и приземлять все чужое!!! Ультимативно!
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11 час.
ИА
Ирина Александровна
Хорошо сказано.
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11 час.
alik3456 Джексон
Пора уже Посейдона выпускать, чтоб перепахал америку вдоль и поперёк...
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2 час.

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