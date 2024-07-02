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Челябинские штурмовики показали, как уворачиваются от вражеских дронов на СВО

Челябинские штурмовики показали, как уворачиваются от вражеских дронов на СВО

Несмотря на ранения, бойцы записали видео.Штурмовики едва успели уклониться от вражеского FPV-дрона. Солдаты получили ранения, но продолжают держаться.

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