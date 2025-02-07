Мишустин отчитался Путину, как Россия обогнала экономики Европы

Россия опередила главные государства ЕС в темпах роста ВВП. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин оценили достижения отечественной экономики и обозначили стратегию роста в новом году.
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