Евродепутат заявил, что санкциями Запад только расширил список своих врагов

ПАРИЖ, 17 октября, ФедералПресс. Западные страны с помощью ограничительных мер хотели поставить Россию на колени и вернуть ее в каменный век, но больше всего от санкций пострадал именно Евросоюз, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани.
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