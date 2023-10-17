Евродепутат заявил, что санкциями Запад только расширил список своих врагов

ПАРИЖ, 17 октября, ФедералПресс. Западные страны с помощью ограничительных мер хотели поставить Россию на колени и вернуть ее в каменный век, но больше всего от санкций пострадал именно Евросоюз, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани.