Энергетические трансформации: астролог рассказала о влиянии Солнца в Весах с 23 сентября по 23 октября Алёна Юрьева С 23 сентября по 23 октября Солнце переходит в знак Весов, что станет важным периодом, наполненным глубокими энергетическими трансформациями.