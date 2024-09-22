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Энергетические трансформации: астролог рассказала о влиянии Солнца в Весах с 23 сентября по 23 октября

Энергетические трансформации: астролог рассказала о влиянии Солнца в Весах с 23 сентября по 23 октября

Энергетические трансформации: астролог рассказала о влиянии Солнца в Весах с 23 сентября по 23 октября Алёна Юрьева С 23 сентября по 23 октября Солнце переходит в знак Весов, что станет важным периодом, наполненным глубокими энергетическими трансформациями.

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