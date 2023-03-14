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Президент «Урала» – журналисту: «Еще раз позвонишь, #####, я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, #####? Я вам всем сказал: «Не звоните сразу после игр»

Президент «Урала» – журналисту: «Еще раз позвонишь, #####, я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, #####? Я вам всем сказал: «Не звоните сразу после игр»

Президент «Урала» Григорий Иванов угрозой отреагировал на звонок журналиста. После первого матча 1/2 финала Фонбет Кубка России «Спартак» – «Урал» (1:1) Иван Карпов опубликовал в своем телеграм-канале телефонный разговор Иванова с журналистом.

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