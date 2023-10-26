В России рассказали о приспособленности средств ПВО к ATACMS

Перехват двух баллистических ракет ATACMS в зоне проведения специальной военной операции говорит о приспособленности российской системы противовоздушной обороны к подобному оружию, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.
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