Гол Дадонова помог «Далласу» победить «Калгари»

В НХЛ «Калгари» потерпел 6-е поражение подряд, уступив «Далласу» на своей площадке – 3:4. Третью шайбу гостей, которая впервые вывела их вперед, в середине второго периода забросил российский нападающий Евгений Дадонов.
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