Губернатор Федорищев сообщил о отражении атаки ВСУ в Самарской области

В Самарской области отражают нападение ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, имеются повреждения гражданских объектов, но предварительно без жертв.
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