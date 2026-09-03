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"Единая Россия" обеспечит выполнение поручений президента РФ по Дальнему Востоку

"Единая Россия" обеспечит выполнение поручений президента РФ по Дальнему Востоку

Выступление главы российского государства Владимира Путина на Восточном экономическом форуме сигнализировало о переход Дальнего Востока к новому периоду стратегического развития на ближайшие 10 лет.

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